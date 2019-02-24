Білий дім прокоментував спалення вантажівок з допомогою на кордоні Венесуели

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Підпал венесуельськими силовиками трьох вантажівок з гуманітарною допомогою в штаті Тачіра на кордоні з Колумбією доводить, що уряд лідера Венесуели Ніколаса Мадуро є нелюдським і нелегітимним. Таку думку висловив в суботу керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркі в своєму Twitter, передає УНН.

“Мадуро і його головорізи вирішили спалити і знищити життєво важливу гуманітарну допомогу, призначену для народу Венесуели, замість того, щоб дозволити (лідеру венесуельської опозиції Хуану) Гуайдо і його команді доставити її з Колумбії. І знову Мадуро довів свою нелегітимність і нелюдяність”, — написав Маркі, прикріпивши до повідомлення фотографію з палаючим вантажем.

У свою чергу помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон в Twitter закликав “країни, які все ще визнають Мадуро звернути увагу на те, що вони підтримують” і що відбувається на кордоні Венесуели і Колумбії. “Бандити в масках, мирні жителі, убиті бойовими патронами, і палаючі вантажівки з вкрай необхідними продуктами і ліками. Це була відповідь Мадуро на мирні зусилля з надання допомоги венесуельцям”, — написав Болтон.

Maduro and his thugs have chosen to burn and destroy vital humanitarian aid meant to help the people of Venezuela, rather than let Guiado and his team deliver it from Colombia. Again, Maduro proves his illegitimacy and his inhumanity. pic.twitter.com/MbAlbVnWSL

— Garrett Marquis (@GMarquis45) 23 февраля 2019 г.

Як повідомляв УНН, президент Колумбії наказав повернути в країну вантажівки з гуманітарною допомогою.

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