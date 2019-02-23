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Три вантажівки з гумдопомогою спалили на кордоні Колумбії і Венесуели, постраждали 15 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Три вантажівки з гуманітарною допомогою з чотирьох, які прибули на кордон з Венесуелою в колумбійській Кукуті, спалили на венесуельській частини міжнародного мосту імені Сантандера. Про це повідомляє газета El Nacional, інформує УНН.

За даними видання, в результаті дій венесуельської поліції при підпалі постраждали близько 15 осіб.

У суботу опозиція Венесуели спробувала доставити на територію країни гуманітарну допомогу з Бразилії. Командування венесуельської армії оголосило про розгортання сил на кордоні з Колумбією за розпорядженням президента країни Ніколаса Мадуро. Кілька днів тому за його вказівкою був закритий сухопутний кордон з Венесуелою для недопуску гуманітарної допомоги з Бразилії. Однак одна вантажівка з гуманітарною допомогою все ж перетнула кордон двох країн і прибув на територію Венесуели.

Нагадуємо, Колумбія стверджує, що частина ЗС Венесуели дезертирувала, Каракас розірвав відносини з Боготою.

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