Колумбія стверджує, що частина ЗС Венесуели дезертирувала, Каракас розірвав відносини з Боготою

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією. Опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків, повідомляє УНН.

“Ми розриваємо дипломатичні відносини з Колумбією”, — повідомив він під час мітингу в Каракасі, транслювалася якого ведеться на сторінці глави держави в Twitter.

Опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків. Група військових, як стверджується, здалася колумбійській владі, в’їхавши в огорожу на кордоні на машині. Також на сторону опозиції нібито перейшли декілька жінок-поліцейських, які, якщо вірити відеозаписів, розплакалися, коли протестуючий умовляв їх пропустити гуманітарну допомогу.

У суботу прихильники венесуельської опозиції спробували перетнути кордон з Колумбії і Бразилії з гуманітарною допомогою. Вранці командування збройних сил заявило, що за наказом Ніколаса Мадуро розгортає війська на кордоні з Колумбією “для захисту миру і безпеки”. Військові застосували сльозогінний газ проти жителів прикордонного міста Уренья, які спробували розібрати загородження на перекритому мосту.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier, on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo

— AFP news agency (@AFP) 23 февраля 2019 г.

Нагадуємо, Венесуела зачиняє кордон з Колумбією, на кордоні з Бразилією сталися сутички, є загиблі та поранені.

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