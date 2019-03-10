Поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы устроил оппозиционер, а не силовики - NYT

Издание пришло к такому выводу, изучив еще не опубликованы кадры, а также различные видео инцидента, которые распространяли Госдепартамент, власти Колумбии и большинство американских телекомпаний. Газета пришла к выводу, что наиболее очевидной причиной сгорания грузовики с гуманитарной помощью стала бутылка с зажигательной смесью, брошенная одним из членов оппозиции в направлении сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, выстроились на участке границы. В момент броска горящий кусок ткани случайно отделился от бутылки и из-за ветра попал прямо в один из четырех грузовиков, который мгновенно вспыхнул.

Как уточняет газета, этот же оппозиционер спустя примерно 20 минут бросил "коктейль Молотова", но уже не в Национальную гвардию, а во вторую грузовик, однако безуспешно. Данный фрагмент показан на другом видео. Газета считает, что администрации президента Дональда Трампа и ведущим американским СМИ следует проверить обстоятельства предполагаемого инцидента и не спешить тиражировать миф о антинародный шаг президента Николаса Мадуро.

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Как сообщал УНН, 23 февраля венесуэльская оппозиция попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бр азилиею, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. Власти Венесуэлы неоднократно обвиняли своих колумбийских партнеров в подготовке вторжения в Боливарианской Республики под предлогом доставки гуманитарной помощи.