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Полиция задержала межрегиональную группу преступников

Полиция задержала межрегиональную группу преступников

Киев  •  УНН

 • 13602 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Житомирской области оперативники задержали межрегиональную группу перступников, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

24 декабря следователи совместно с бойцами КОРДа Главного управления Нацполиции области задержали трех мужчин, обоснованно подозреваемых в причастности к ряду краж из домов на территории нескольких регионов страны. Разоблачение преступной группы состоялось сразу после совершения ими преступления.

“Все они являются жителями Белгород-Днестровского района Одесской области. Двое из мужчин задержали сразу после совершения ими кражи из квартиры жительницы пгт. Черняхова... Во время задержания у мужчин изъято только похищенные из чужого дома вещи: ювелирные изделия и гаджеты. Также задержаны транспортное средство — автомобиль „Ауди“, на котором передвигались подозреваемые”, — указано в сообщении.

"Мы располагаем информацией о том, что члены группы в течение нескольких дней находились на территории Житомирщины, снимая жилье в одном из поселков Хорошевского района. У нас есть основания утверждать об их причастности к кражам в Житомире, Черняхове, Малине, Овруче и нескольких других райцентрах области — сказал Сергей Крупей, начальник ГУНП Житомирской области. — Разоблачение этой банды состоялось при активном участии и помощи коллег уголовной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области.

Третьего участника группы, 26-летнего мужчину, полицейские задержали непосредственно в гостиничном номере. Он разыскивается одесскими правоохранителями по подозрению в причастности к убийству и разбойному нападению. Поэтому и будет передан для избрания меры пресечения.

Двух других задержанных, 1993 и 1984 рождения, сейчас допрашивают следователи Черняховского отделения полиции.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которой определено наказание в виде заключения на срок до 6 лет.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской области за некачественного наркоз умерла пациентка, еще 6 человек пострадали.

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