Поліція затримала міжрегіональну групу злодіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Житомирщині оперативники затримали міжрегіональну групу злодіїв, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
24 грудня розшуківці спільно з бійцями КОРДу Головного управління Нацполіції області затримали трьох чоловіків, обгрунтовано підозрюваних у причетності до низки крадіжок з осель на території кількох регіонів держави. Викриття злочинної групи відбулось відразу після вчинення ними злочину.
“Усі вони є жителями Білгород-Дністровського району Одеської області. Двох з чоловіків затримали відразу після вчинення ними крадіжки з квартири жительки смт. Черняхова... Під час затримання у чоловіків вилучено щойно викрадені з чужої оселі речі: ювелірні вироби та гаджети. Також затримано транспортний засіб — автомобіль „Ауді“, на якому пересувались підозрювані”, — вказано у повідомленні.
"Ми маємо інформацію про те, що члени групи упродовж кількох днів перебували на території Житомирщини, винаймаючи житло в одному з селищ Хорошівського району. У нас є підстави стверджувати про їх причетність до крадіжок у Житомирі, Черняхові, Малині, Овручі та кількох інших райцентрах області, — сказав Сергій Крупєй, начальник ГУНП Житомирської області. — Викриття цієї банди відбулось за активною участю та допомоги колег кримінальної поліції ГУНП в Івано-Франківській області.
Третього учасника групи, 26-річного чоловіка, поліцейські затримали безпосередньо у готельному номері. Він розшукується Одеськими правоохоронцями за підозрою у причетності до вбивства та розбійного нападу. Відтак і буде переданий для обрання запобіжного заходу.
Двох інших затриманих, 1993 та 1984 років народження, нині допитують слідчі Черняхівського відділення поліції.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, якою визначено покарання у вигляді ув’язнення терміном до 6 років.
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