На Дніпропетровщині через неякісний наркоз померла пацієнтка, ще 6 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У місті Кам’янському Дніпропетровської області у результаті використання неякісного наркозу під час операцій постраждали семеро пацієнтів, одна жінка померла. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кам’янського відділення поліції.
“За фактом неналежного виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов’язків поліція відкрила кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
Так, у період з 17 по 19 грудня, з використанням медичного препарату, в лікарні проводився ряд хірургичних операцій. Цього ж дня у 7 пацієнтів погіршився стан здоров’я і вони були переведені до обласної лікарні, де наступили тяжкі наслідки, одна із пацієнтів померла.
За даним фактом СВ Кам’янського ВП відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Україні цього року обліковано 609 проваджень щодо помилок лікарів та фармацевтів.