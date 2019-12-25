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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 38907 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121109 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126864 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125035 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 148205 просмотра

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В Днепропетровской области из-за некачественного наркоз умерла пациентка, еще 6 человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 20113 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В городе Каменском Днепропетровской области в результате использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина умерла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Каменского отделения полиции.

“По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство”, — говорится в сообщении.

Так, в период с 17 по 19 декабря, с использованием медицинского препарата, в больнице проводился ряд хирургических операций. В этот же день у 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациентов умер.

По данному факту СО Каменского ОП открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч.1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Украине в этом году учтено 609 производств по ошибок врачей и фармацевтов.

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