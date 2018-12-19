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Полиция задержала херсонских активистов после ВСК по Гандзюк

Киев • УНН

 • 16670 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Группу активистов задержала полиция через несколько часов после того, как один из них дал показания Временной следственной комиссии парламента по убийству Екатерины Гандзюк и нападениях и других общественных активистов на выездном заседании в Херсоне, которое состоялось 29-30 ноября. На одного из них позавчера днем возле его подъезда было совершено нападение. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член ВСК Игорь Луценко.

Полиция задержала херсонских активистов после ВСК по Гандзюк

"Есть свидетель, который давал нам показания в Херсоне, есть его группа активистов. Эту группу активистов в тот же день в Херсоне задержала полиция после того, как этот свидетель дал нам показания в ВСК. Это произошло буквально через пару часов после того, как он дал показания", - сообщил Луценко.

По его словам, после заседания за активистами начала следить одна из организаций.

"Поскольку свидетель как раз подозревает, что на него будет нападение, то он прячется. Но они (нападавшие - ред.) решают ударить по его другу, одному из самых близких в команде. И именно на него напали позавчера. Соответственно сейчас все, кто могут, там продолжают прятаться", - отметил нардеп.

Напомним, в Херсонской области неизвестные с битами и в балаклавах напали на местного активиста. Как заявил нардеп Игорь Луценко, есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью ВСК, "поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие - они так и заявили во время нападения".

По словам нардепа, пострадавший активист не обращался в больницу, ведь это опасно.

Как сообщал УНН, 31 июля общественную активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября, после 3-х месяцев лечения активистки, стало известно о ее смерти.

6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

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