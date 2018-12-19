Поліція затримала херсонських активістів після ТСК по Гандзюк

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Групу активістів затримала поліція за кілька годин після того, як один з них дав свідчення Тимчасовій слідчій комісії парламенту щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів та інших громадських активістів на виїзному засіданні в Херсоні, яке відбулося 29-30 листопада. На одного з них позавчора вдень біля його під'їзду було здійснено напад. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член ТСК Ігор Луценко.