Поліція затримала херсонських активістів після ТСК по Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Групу активістів затримала поліція за кілька годин після того, як один з них дав свідчення Тимчасовій слідчій комісії парламенту щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів та інших громадських активістів на виїзному засіданні в Херсоні, яке відбулося 29-30 листопада. На одного з них позавчора вдень біля його під'їзду було здійснено напад. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член ТСК Ігор Луценко.
"Є свідок, котрий давав нам свідчення в Херсоні, є його група активістів. Оцю групу активістів в той же день у Херсоні затримала поліція після того, як цей свідок дав нам свідчення в ТСК. Це сталося буквально через пару годин, після того, як він дав свідчення", – повідомив Луценко.
За його словами, після засідання за активістами почала стежити одна з організацій.
"Оскільки свідок якраз підозрює, що на нього буде напад, то він ховається. Але вони (нападники – ред.) вирішують вдарити по його другові, одному з найближчих у команді. І саме на нього напали позавчора. Відповідно зараз всі, хто можуть, там продовжують ховатись", – зазначив нардеп.
Нагадаємо, у Херсонській області невідомі з битами та у балаклавах напали на місцевого активіста. Як заявив нардеп Ігор Луценко, є неспростовні докази, що це пов’язано з діяльністю ТСК, "оскільки саме тим, хто їй допомагає, передавали "привіт" нападники – вони так і висловилися під час нападу".
За словами нардепа, потерпілий активіст не звертався до лікарні, адже це небезпечно.
Як повідомляв УНН, 31 липня громадську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада, після 3-х місяців лікування активістки, стало відомо про її смерть.
6 листопада Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.