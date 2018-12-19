Невідомі з битами напали на активіста на Херсонщині

"Тільки що мені подзвонили і повідомили, що, виявляється, позавчора напали на місцевого активіста. Кілька злочинців з битами у балаклавах, удень біля під’їзду", – написав нардеп.

За його словами, активіст просив не вказувати його ім’я та усі подробиці.

"Можу сказати так: є неспростовні докази, що це пов’язано з діяльністю нашої Тимчасової слідчої комісії, оскільки саме тим, хто їй допомагає, передавали "привіт" нападники – вони так і висловилися під час нападу", – зазначив Луценко.

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Він додав, що готуються також нові злочини.

"До мене поступила інформація, що підозрюваний Павловський, котрий, як вважає слідство, є одним із організаторів убивства Гандзюк, проплатив "покарання" одного зі свідків, котрий давав покази нашій комісії. За цим свідком зараз ведуть спостереження представники місцевої організації "Ніхто, крім нас". Помічені їх машини, котрі відслідковують переміщення цього свідка", – зазначив Луценко.

Він додав, що зазвичай "так діють, перед тим, як здійснити замах або побиття".

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Водночас, у прес-службі управління обласної поліції повідомили, що заяви про напад на активіста не надходили.

"Сьогодні в Інтернет-мережі була поширена інформація, що позавчора на Херсонщині був здійснений напад на одного з активістів. Перевіркою даної інформації встановлено, що до підрозділів поліції Херсонської області заяв по даному випадку не надходило", – йдеться в повідомленні ГУНП.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

Як повідомляв УНН, 31 липня Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

4 листопада, після 3-х місяців лікування активістки, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк.