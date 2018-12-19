Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области

"Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем у подъезда", – написал нардеп.

По его словам, активист просил не указывать его имя и все подробности.

"Могу сказать так: есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью нашей Временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие – они так и заявили во время нападения", – отметил Луценко.

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Он добавил, что готовятся также новые преступления.

"Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто, кроме нас". Замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля", – отметил Луценко.

Он добавил, что обычно "так действуют, перед тем, как совершить покушение или избиение".

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В то же время, в пресс-службе управления областной полиции сообщили, что заявления о нападении на активиста не поступали.

"Сегодня в Интернет-сети была распространена информация, что позавчера в Херсонской области было совершено нападение на одного из активистов. Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявлений по данному случаю не поступало", – говорится в сообщении ГУНП.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

Как сообщал УНН, 31 июля Гадзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

4 ноября, после 3-х месяцев лечения активистки, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк.