Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1408 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 9790 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12603 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11860 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44523 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94657 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141058 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130995 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71420 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188925 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10388 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13766 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17768 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16350 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20724 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2130 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 9790 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12603 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141058 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13153 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15372 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17776 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20683 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22210 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области

Киев • УНН

 • 12005 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Харьковской области неизвестные с битами и в балаклавах напали на местного активиста. Об этом сообщил член Временной следственной комиссии, которая расследует убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов, народный депутат Игорь Луценко в Facebook, передает УНН.

Неизвестные с битами напали на активиста в Херсонской области

"Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем у подъезда", – написал нардеп.

По его словам, активист просил не указывать его имя и все подробности.

"Могу сказать так: есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью нашей Временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие – они так и заявили во время нападения", – отметил Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На заседание ВСК в Одессе пришли неизвестные мужчины в форме

Он добавил, что готовятся также новые преступления.

"Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто, кроме нас". Замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля", – отметил Луценко.

Он добавил, что обычно "так действуют, перед тем, как совершить покушение или избиение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в нападении на одесского активиста выпустили из СИЗО

В то же время, в пресс-службе управления областной полиции сообщили, что заявления о нападении на активиста не поступали.

"Сегодня в Интернет-сети была распространена информация, что позавчера в Херсонской области было совершено нападение на одного из активистов. Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявлений по данному случаю не поступало", – говорится в сообщении ГУНП.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

Как сообщал УНН, 31 июля Гадзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

4 ноября, после 3-х месяцев лечения активистки, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27