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На засідання ТСК в Одесі прийшли невідомі чоловіки у формі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На засідання тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів в Одесі прийшли невідомі люди в камуфляжі. Про це журналісту УНН повідомив одеський громадський активіст Сергій Стерненко.

На засідання ТСК в Одесі прийшли невідомі чоловіки у формі

Люди у військовій формі пояснюють, що прийшли, начебто, бо мають певні питання до народного депутата України Мустафи Найєма. Окрім цього вони запитували іншого нардепа Ігоря Луценка чи служив той на сході України та до якої військової частини має приписку.

Виїзне засідання ТСК відбувається в Одесі в приміщенні обласної державної адміністрації, на ньому присутній міський голова Одеси Генадій Труханов. Один з народних депутатів запитав Труханова "чому до приміщення облради прийшли озброєні чоловіки?", на що Труханов відповів "Це люди, які боронили нашу державу, які сьогодні працюють".

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

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4 листопада, після 3-х місяців лікування активістки, стало відомо про смерть Катерини Гандзюк.

31 липня Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

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