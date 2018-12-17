На заседание ВСК в Одессе пришли неизвестные мужчины в форме

Люди в военной форме объясняют, что пришли, якобы, поскольку имеют определенные вопросы к народному депутату Украины Мустафе Найему. Кроме этого они спрашивали другого нардепа Игоря Луценко, служил ли тот на Востоке Украины и к какой воинской части имеет приписку.



Выездное заседание ВСК происходит в Одессе в помещении областной государственной администрации, на нем присутствовал городской голова Одессы Геннадий Труханов. Один из народных депутатов спросил Труханова "почему в помещение облсовета пришли вооруженные мужчины?", на что Труханов ответил "Это люди, которые защищали нашу страну, которые сегодня работают".



Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

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4 ноября, после 3-х месяцев лечения активистки, стало известно о смерти Екатерины Гандзюк.



31 июля Гадзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.