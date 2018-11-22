Підозрюваного в нападі на одеського активіста випустили з СІЗО

З СІЗО був звільнений інвалід 1-ї групи Торніке Герасін (Нагладзе), який відсидів два місяці.

Як повідомляє кореспондент видання “Радіо Свобода”, рішення ухвалила суддя Київського районного суду Юлія Феддулеєва при розгляданні клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу. Двох інших підозрюваних Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе залишили під вартою днем раніше.

У процесі засідання стало відомо, що кримінальне провадження про замах на Олега Михайлика об’єднали з іншим провадженням — про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року.

“Скоріше за все йдеться про конфлікт із громадською організацією „Лівий берег“ — про причетність затриманих грузинів до цього конфлікту заявляли ще у вересні одразу після їхнього затримання. Зокрема пістолет, який знайшли на квартирі одного з них під час обшуку, за даними правоохоронців використовувався саме в червні 2018 року. Також Торніке Герасіна обвинувачують у виготовлені і використанні фальшивих документів”, — вказано у повідомленні.

І сам Герасін, і його родичі, і його захисник впродовж двох місяців постійно наполягали на неможливості утримання людини з інвалідністю в умовах одеського слідчого ізолятора. Про це сьогодні також заявив консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі. Його викликали в суд як свідка.

Нагадуємо, суд продовжив строк розслідування замаху на Михайлика.