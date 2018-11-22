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Подозреваемый в нападении на одесского активиста выпустили из СИЗО

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Мыхайлыка отпустили под круглосуточный домашний арест, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Из СИЗО был освобожден инвалид 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел два месяца.

Как сообщает корреспондент издания “Радио Свобода”, решение приняла судья Киевского районного суда Юлия Феддулеева при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей днем ​​ранее.

В процессе заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлыка объединили с другим производством — о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

“Скорее всего речь идет о конфликте с общественной организацией „Левый берег“ — о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов”, — указано в сообщении.

И сам Герасин, и его родственники, и его защитник в течение двух месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора. Об этом сегодня также заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. Его вызвали в суд в качестве свидетеля.

Напоминаем, суд продлил срок расследования покушения на Мыхайлыка.

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