Подозреваемый в нападении на одесского активиста выпустили из СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Мыхайлыка отпустили под круглосуточный домашний арест, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Из СИЗО был освобожден инвалид 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел два месяца.
Как сообщает корреспондент издания “Радио Свобода”, решение приняла судья Киевского районного суда Юлия Феддулеева при рассмотрении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения. Двух других подозреваемых Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе оставили под стражей днем ранее.
В процессе заседания стало известно, что уголовное производство о покушении на Олега Михайлыка объединили с другим производством — о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.
“Скорее всего речь идет о конфликте с общественной организацией „Левый берег“ — о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания. В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов”, — указано в сообщении.
И сам Герасин, и его родственники, и его защитник в течение двух месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского следственного изолятора. Об этом сегодня также заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили. Его вызвали в суд в качестве свидетеля.
Напоминаем, суд продлил срок расследования покушения на Мыхайлыка.