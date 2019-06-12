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Полиция задержала интернет-мошенника всеукраинского масштаба

Киев • УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Днепропетровской области полицейские задержали интернет-мошенника всеукраинского масштаба, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Полиция задержала интернет-мошенника всеукраинского масштаба

В Днепропетровской области работники полиции задержали 38-летнего жителя Кривого Рога, который знакомился с одинокими женщинами через интернет, а в дальнейшем при близких встречах обворовывал их. Ценные вещи сбывал в Запорожской области.

В течение 5-ти лет жертвами интернет-мошенника стали жительницы Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

Полицейскими установлено, что злоумышленник уже находился в розыске по г. Киеву за совершение серии мошенничеств.

"Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ему грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

С целью установления причастности мужчины к аналогичным преступлениям, полиция обратилась к женщинам, которые стали жертвами подобных преступлений, обратиться в органы внутренних дел.

Как сообщал УНН, в Одессе задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом.

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