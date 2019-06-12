Поліція затримала інтернет-шахрая всеукраїнського масштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Дніпропетровщині поліцейські затримали інтернет-шахрая всеукраїнського масштабу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.
На Дніпропетровщині працівники поліції затримали 38-річного жителя Кривого Рогу, котрий знайомився з одинокими жінками через інтернет, а в подальшому при близьких зустрічах обкрадав їх. Цінні речі збував у Запорізькій області.
Протягом 5-ти років жертвами інтернет-шахрая стали жительки Київської, Миколаївської та Херсонської областей.
Поліцейськими встановлено, що зловмисник вже перебував у розшуку по м. Києву за скоєння серії шахрайств.
"Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство), йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
З метою встановлення причетності чоловіка до аналогічних злочинів, поліція звернулась до жінок, які стали жертвами подібних злочинів, звернутись до органів внутрішніх справ.
Як повідомляв УНН, в Одесі затримали чоловіка, розшукуваного Інтерполом.