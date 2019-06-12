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В Одесі затримали чоловіка, розшукуваного Інтерполом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який розшукувався Інтерполом, за економічні злочини в Казахстані, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію. 

В Одесі затримали чоловіка, розшукуваного Інтерполом

В Одеському міжнародному аеропорту, правоохоронці затримали 63-річного громадянина Казахстану. З березня минулого року чоловік перебуває у міжнародному розшуку.

"Як встановив Комітет Державних доходів Республіки Казахстан, упродовж 2014 - 2015 років підозрюваний заподіяв шкоду бюджету країни на суму понад 1 мільйон доларів США. Відтак чоловіка оголосили в міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції", - йдеться в повідомленні.

Питання про тимчасовий арешт затриманого наразі вирішується. За вчинені злочини, згідно Кримінального кодексу республіки Казахстан, чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві затримали громадянина Молдови, якого розшукували за шахрайство. 

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