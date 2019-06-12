В Одессе задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом

В Одесском международном аэропорту, правоохранители задержали 63-летнего гражданина Казахстана. С марта прошлого года мужчина находится в международном розыске.



"Как установил Комитет государственных доходов Республики Казахстан, в течение 2014 - 2015 годов подозреваемые причинил ущерб бюджету страны на сумму свыше 1000000 долларов США. Следовательно мужчину объявили в международный розыск с целью ареста и экстрадиции", - говорится в сообщении.



Вопрос о временном аресте задержанного пока решается. За совершенные преступления, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.



Напомним, в Киеве задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за мошенничество.