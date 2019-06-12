У Києві затримали громадянина Молдови, якого розшукували за шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Київські правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який під приводом інвестицій у будівництво об’єктів нерухомості незаконно заволодів коштами жителя Кишиніва у сумі 300 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Повідомляється, що 11 червня у результаті проведення комплексу розшукових заходів оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного громадянина Республіки Молдова у Києві.
"Співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали оперативну інформацію про те, що у Києві може переховуватися 45-річний громадянин Республіки Молдова. Він розшукувався молдовськими правоохоронцями за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Молдови", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що у 2015 році у місті Кишинів підозрюваний "виманив" у місцевого мешканця 300 тисяч доларів – передбачалося, що підозрюваний займатиметься будівництвом об’єктів нерухомості на території міста Кишинів та Києва. Проте жодних взятих на себе зобов’язань чоловік не виконав, будівництво запланованих об’єктів навіть не було розпочато.
Зазначається, що у грудні 2017 року суд міста Кишинів видав ордер на арешт підозрюваного, проте чоловік втік з країни.
У лютому 2018 року правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції.
Затриманий доставлений до столичного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо його тимчасового арешту з подальшою екстрадицією до Республіки Молдова.
За молдовським законодавством йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
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