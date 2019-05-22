Шахрай привласнив 2,6 млн грн на обміні валюти "за вигідними цінами"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Івано-Франківській області підприємець ошукав людей, які обмінювали валюту "за вигідними цінами", на 2,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції області.
Зазначається, що з кінця грудня 2018 року дотепер до поліції звернулися мешканці Коломиї із заявами на чоловіка, який обманним шляхом заволодів їхніми грошима.
Під час досудового розслідування, розпочатого за ч. 2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі встановили особу зловмисника – ним виявився 42-річний коломиянин, приватний підприємець.
Під час обшуків за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили документи, мобільні телефони, а також записи з інформацією про отримання грошових коштів від потерпілих.
Поліція з’ясувала, що чоловік отримував кошти від потерпілих під приводом обміну їх на іноземну валюту "за вигідними цінами", але через деякий час перестав повертати кошти. У результаті зловмисник збагатився на близько 2 мільйони 600 тисяч гривень.
Сьогодні, 22 травня, правоохоронці оголосили чоловіку про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід.
Нагадаємо, шахраї, які імітували торги на фінансових біржах, привласнили понад 9 млн грн.