Мошенник присвоил 2,6 млн грн на обмене валюты "по выгодным ценам"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Ивано-Франковской области предприниматель обманул людей, которые обменивали валюту "по выгодным ценам", на 2,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции области.
Отмечается, что с конца декабря 2018 года до сих пор в полицию обратились жители Коломыи с заявлениями на мужчину, который обманным путем завладел их деньгами.
Во время досудебного расследования, начатого по ч. 2,3,4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи установили личность злоумышленника - им оказался 42-летний житель Коломыи, частный предприниматель.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны, а также записи с информацией о получении денежных средств от пострадавших.
Полиция выяснила, что мужчина получал средства от потерпевших под предлогом обмена их на иностранную валюту "по выгодным ценам", но через некоторое время перестал возвращать средства. В результате злоумышленник обогатился на около 2 миллиона 600 тыс. гривен.
Сегодня, 22 мая, правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.
Напомним, мошенники, которые имитировали торги на финансовых биржах, присвоили свыше 9 млн грн.