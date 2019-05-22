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Мошенник присвоил 2,6 млн грн на обмене валюты "по выгодным ценам"

Мошенник присвоил 2,6 млн грн на обмене валюты "по выгодным ценам"

Киев  •  УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Ивано-Франковской области предприниматель обманул людей, которые обменивали валюту "по выгодным ценам", на 2,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции области.

Отмечается, что с конца декабря 2018 года до сих пор в полицию обратились жители Коломыи с заявлениями на мужчину, который обманным путем завладел их деньгами.

Во время досудебного расследования, начатого по ч. 2,3,4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, следователи установили личность злоумышленника - им оказался 42-летний житель Коломыи, частный предприниматель.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны, а также записи с информацией о получении денежных средств от пострадавших.

Полиция выяснила, что мужчина получал средства от потерпевших под предлогом обмена их на иностранную валюту "по выгодным ценам", но через некоторое время перестал возвращать средства. В результате злоумышленник обогатился на около 2 миллиона 600 тыс. гривен.

Сегодня, 22 мая, правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении преступления. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

Напомним, мошенники, которые имитировали торги на финансовых биржах, присвоили свыше 9 млн грн.

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