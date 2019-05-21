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Шахраї, які імітували торги на фінансових біржах, привласнили понад 9 млн грн

Шахраї, які імітували торги на фінансових біржах, привласнили понад 9 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітована трейдерська діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам більш як 9 мільйонів гривень. Їхніми жертвами стали більш як 150 іноземців та громадян України. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Як повідомили у прес-службі, працівники Придніпровського управління кіберполіції на території міста Запоріжжя виявили групу осіб, які в мережі залучали громадян до інвестування у фіктивні фінансові торги на міжнародній арені. До складу злочинної групи входило 5 осіб, на чолі з 21-річним мешканцем Запоріжжя.

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"Шахраї створили веб-портал, де імітували діяльність міжнародних інвестиційних компаній. Зловмисники пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкласти мінімальну суму. Зазвичай вона складала близько 100 доларів. В подальшому, вони залучали клієнтів до нібито трейдингової діяльності з можливістю легкого та швидкого заробітку. Сума внесків щоразу зростала, а клієнти навіть не підозрювали, що не мають перспектив повернення своїх коштів", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісу шахраїв та за місцем проживання організатора злочинної групи. За їх результатами було вилучено ноутбуки та комп’ютери, які використовувалися шахраями для адміністрування шахрайських веб-ресурсів, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім того, у офісі шахраїв поліцейські виявили копії паспортів постраждалих осіб.

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"Під час попереднього огляду вилученої техніки працівники кіберполіції виявили Інтернет-платформи, які адміністрували та використовували шахраї. Тільки за останні два тижні, на одному з таких майданчиків, вони залучили до участі у «торгах» до 15 осіб, які встигли інвестувати близько 10 тисяч доларів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2019 року Кіберполіція інформувала про збільшення випадків шахрайств, вчинених під виглядом інвестування на фінансових ринках.

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