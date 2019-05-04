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У Хмельницькому хлопець продавав конфіденційні дані на хакерських форумах

У Хмельницькому хлопець продавав конфіденційні дані на хакерських форумах

Київ • УНН

 • 11463 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Хмельницькому кіберполіція викрила хлопця, який викрадав конфіденційні дані з комп’ютерів та продавав їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Встановлено, що 20-річний мешканець Хмельницького, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, викрадав інформацію, що зберігалася на комп’ютері жертви, та продавав її на спеціалізованих хакерських форумах.

Зазначається, що доступ до конфіденційних даних чоловік отримував використовуючи шкідливе програмне забезпечення "stealer".

Серед викраденої інформації працівники кіберполіції виявили логіни та паролі до акаунтів соціальних мереж, електронних поштових скриньок, бірж криптовалют, профілів інтернет-банкінгу та іншу конфіденційну інформацію.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліція вилучила комп’ютерну техніку, яку він використовував для вчинення правопорушень – її направлено на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

Наразі вирішується питання про оголошення хлопцю підозри.

Нагадаємо, кіберполіція викрила хакерів, які крали інформацію за допомогою вірусу.

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