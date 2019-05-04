В Хмельницком парень продавал конфиденциальные данные на хакерских форумах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Хмельницком киберполиция разоблачила парня, который похищал конфиденциальные данные с компьютеров и продавал их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Установлено, что 20-летний житель Хмельницкого, используя вредоносное программное обеспечение, похищал информацию, хранившуюся на компьютере жертвы, и продавал ее на специализированных хакерских форумах.
Отмечается, что доступ к конфиденциальным данным мужчина получал используя вредоносное программное обеспечение "stealer".
Среди похищенной информации работники киберполиции обнаружили логины и пароли к аккаунтам социальных сетей, электронных почтовых ящиков, бирж криптовалют, профилей интернет-банкинга и другую конфиденциальную информацию.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника полиция изъяла компьютерную технику, которую он использовал для совершения правонарушений - она направлена на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении парню подозрения.
Напомним, киберполиция разоблачила хакеров, которые воровали информацию с помощью вируса.