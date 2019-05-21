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Мошенники, имитирующие торги на финансовых биржах, присвоили свыше 9 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Киберполиция разоблачила мошенников, которые имитировали торги на финансовых биржах. Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 млн гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, работники Приднепровского управления киберполиции на территории города Запорожья обнаружили группу лиц, которые в сети привлекали граждан к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене. В состав преступной группы входило 5 человек, во главе с 21-летним жителем Запорожья.

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“Мошенники создали веб-портал, где имитировали деятельность международных инвестиционных компаний. Злоумышленники предлагали клиентам создать личный кабинет и вложить минимальную сумму. Обычно она составляла около 100 долларов. В дальнейшем, они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью легкого и быстрого заработка. Сумма взносов каждый раз росла, а клиенты даже не подозревали, что не имеют перспектив возврата своих средств”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правоохранители провели обыски по месту расположения офиса мошенников и по месту жительства организатора преступной группы. По их результатам было изъято ноутбуки и компьютеры, которые использовались мошенниками для администрирования мошеннических веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, в офисе мошенников полицейские обнаружили копии паспортов пострадавших.

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“Во время предварительного осмотра изъятой техники работники киберполиции обнаружили Интернет-платформы, которые администрировали и использовали мошенники. Только за последние две недели, на одной из таких площадок, они привлекли к участию в "торгах" до 15 человек, которые успели инвестировать около 10 тыс. долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения”, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2019 года киберполиции информировала об увеличении случаев мошенничества, совершенных под видом инвестирования на финансовых рынках.

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