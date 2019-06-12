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В Киеве задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за мошенничество

Киев • УНН

 • 8056 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Киевские правоохранители задержали гражданина Республики Молдова, который под предлогом инвестиций в строительство объектов недвижимости незаконно завладел средствами жителя Кишинева в сумме 300 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В Киеве задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали за мошенничество

Сообщается, что 11 июня в результате проведения комплекса розыскных мероприятий оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали подозреваемого гражданина Республики Молдова в Киеве.

"Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили оперативную информацию о том, что в Киеве может скрываться 45-летний гражданин Республики Молдова. Он разыскивался молдавскими правоохранительными органами за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Молдовы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2015 году в городе Кишинев подозреваемый "выманил" у местного жителя 300 000 долларов - предполагалось, что подозреваемый будет заниматься строительством объектов недвижимости на территории города Кишинев и Киев. Однако никаких взятых на себя обязательств человек не выполнил, строительство запланированных объектов даже не было начато.

Отмечается, что в декабря 2017 года суд города Кишинев выдал ордер на арест подозреваемого, однако мужчина бежал из страны.

В феврале 2018 года правоохранители объявили его в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Задержанный доставлен в столичное управление полиции. Сейчас решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией в Республику Молдова.

По молдавским законодательством ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Ивано-Франковской области предприниматель обманул людей, которые обменивали валюту "по выгодным ценам" , на 2 600 000 грн.

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