Полиция заступила на охрану правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полиция заступила на охрану правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Национальной полиции.
Особое внимание правоохранители уделяют местам значительного скопления граждан. Для безопасности участников массовых мероприятий полицейскими организован доступ к местам проведения памятных мероприятий, а также ограничено движение транспорта.
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Как сообщал УНН, в центре Киева произошли первые стычки из-за Георгиевскую ленту .
В Кривом Роге составлен первый админпротокол относительно Георгиевской ленты.