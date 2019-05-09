Полиция заступила на охрану правопорядка во время массовых мероприятий 9 мая

Особое внимание правоохранители уделяют местам значительного скопления граждан. Для безопасности участников массовых мероприятий полицейскими организован доступ к местам проведения памятных мероприятий, а также ограничено движение транспорта.



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Как сообщал УНН, в центре Киева произошли первые стычки из-за Георгиевскую ленту .



В Кривом Роге составлен первый админпротокол относительно Георгиевской ленты.