Два автобуси дорогою до Дніпра на 9 травня закидали камінням

КИЇВ. 9 травня. УНН. Два автобуси дорогою від Кривого Рогу до Дніпра у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, невідомі закидали камінням, пошкодивши лобове та заднє скло. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Дніпропетровській області.