Два автобуси дорогою до Дніпра на 9 травня закидали камінням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Два автобуси дорогою від Кривого Рогу до Дніпра у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, невідомі закидали камінням, пошкодивши лобове та заднє скло. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Дніпропетровській області.
Хуліганські дії, як зазначається, сталися 9 травня близько 6-ї години ранку в районі зупинки с. Новоселівка на трасі Кривий Ріг – Дніпро.
"Наразі встановлено, що під час руху двох автобусів з міста Кривий Ріг до міста Дніпро невідомі особи почали кидати по транспортним засобам камінням. В результаті було пошкоджені лобове та заднє скло", - вказали у поліції.
Поліція почала опитування свідків події та встановлювати осіб, які можуть бути причетні до хуліганських дій. На місці працює слідчо-оперативна група.
"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні не допускати провокацій та дотримуватись закону", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, у Кривому Розі складено перший адмінпротокол за георгієвську стрічку.