Два автобуса по дороге в Днепр на 9 мая забросали камнями

КИЕВ. 9 мая. УНН. Два автобуса по дороге от Кривого Рога до Днепра в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, неизвестные забросали камнями, повредив лобовое и заднее стекло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.