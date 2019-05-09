Два автобуса по дороге в Днепр на 9 мая забросали камнями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Два автобуса по дороге от Кривого Рога до Днепра в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, неизвестные забросали камнями, повредив лобовое и заднее стекло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.
Хулиганские действия, как отмечается, произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.
"Установлено, что во время движения двух автобусов из города Кривой Рог в город Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и заднее стекло", - указали в полиции.
Полиция начала опрос свидетелей происшествия и устанавливать лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям. На месте работает следственно-оперативная группа.
"Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон", - отметили правоохранители.
Напомним, в Кривом Роге составлен первый админпротокол за георгиевскую ленту.