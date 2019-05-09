Поліція заступила на охорону правопорядку під час масових заходів 9 травня

Особливу увагу правоохоронці приділяють місцям значного скупчення громадян. Задля безпеки учасників масових заходів поліцейськими організовано доступ до місць проведення пам’ятних заходів, а також обмежено рух транспорту.



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Як повідомляв УНН, у центрі Києва стались перші сутички через георгієвську стрічку.



У Кривому Розі складено перший адмінпротокол за георгієвську стрічку.