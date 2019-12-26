Полиция изъяла 12 тонн спирта в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Харькове полиция изъяла 12 тонн спирта. Алкоголь полицейские обнаружили во время мероприятий по противодействию нелегальному обороту спирта и ликероводочных изделий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Накануне сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции на улице Буковая обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. При осмотре полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
Устанавливаются лица, причастные к этому факту.
Напомним, в Сумской области будут судить людей, изготавливших и продававших алкофальсификат "в промышленных масштабах".