На Сумщині судитимуть осіб, які виготовляли і продавали алкофальсифікат "у промислових масштабах"

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Київській області житель столиці організував діяльність підпільного цеху, потім до "бізнесу" залучив ще трьох осіб. Вироблену продукцію вони реалізовували по всій Україні, зокрема й на Сумщині, де їх діяльність припинили правоохоронці. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Сумської області.