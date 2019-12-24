На Сумщині судитимуть осіб, які виготовляли і продавали алкофальсифікат "у промислових масштабах"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Київській області житель столиці організував діяльність підпільного цеху, потім до "бізнесу" залучив ще трьох осіб. Вироблену продукцію вони реалізовували по всій Україні, зокрема й на Сумщині, де їх діяльність припинили правоохоронці. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Сумської області.
"За належного процесуального керівництва прокуратури співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області завершено слідство стосовно чотирьох осіб, які займались незаконним виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв та етилового спирту в промислових масштабах (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 та 3 ст. 204 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, організував діяльність підпільного цеху, який функціонував у Київській області, житель столиці. Він особисто здійснював придбання сировини, займався пошуком клієнтів. У подальшому до протиправної діяльності чоловік залучив іще трьох осіб. Готову продукцію реалізовували за допомогою служби доставки по всій Україні, зокрема й у Сумську область.
Незаконну діяльність осіб припинили правоохоронці Сумщини у травні 2019 року. Тоді під час обшуку в підпільному цеху було виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизної продукції, близько 5 тисяч літрів спирту та 400 літрів готового алкоголю, який відповідно до висновків експертизи становить загрозу для життя і здоров’я людей. Всього виявлено товарно-матеріальних цінностей на суму близько 3 млн грн.
Всім чотирьом особам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Нагадаємо, на Хмельниччині повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та реалізовували фальсифікований алкоголь.