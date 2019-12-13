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На Хмельниччині групі осіб повідомили про підозру за реалізацію фальсифікованого алкоголю

На Хмельниччині групі осіб повідомили про підозру за реалізацію фальсифікованого алкоголю

Київ • УНН

 • 9536 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Хмельниччині повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та реалізовували фальсифікований алкоголь. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

"Встановлено, що троє мешканців області, з метою незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, під підпільний цех обладнали гаражне приміщення на території домоволодіння одного із них", - йдеться у повідомленні.

Надалі, забезпечивши систематичне виготовлення фальсифікату, розфасованого у ПЕТ-пляшки різної ємності без марок акцизного податку, здійснювали його збут жителям області.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків слідчими виявлено та вилучено понад 1 400 літрів незаконно виготовленого алкоголю.

Також в ході обшуку вилучено обладнання, сировину та тару для незаконного виготовлення і розливу алкогольних напоїв.

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Валерій Мушинський, наразі викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх транспортуванні, а також збут, вчинені організованою групою осіб) КК України.

Стороною обвинувачення вживається комплекс заходів, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, у Чернігові та на Харківщині СБУ викрила та припинила підпільне виробництво, продаж великих партій небезпечної для життя й здоров'я громадян контрафактної алкогольної продукції.

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