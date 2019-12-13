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В Хмельницкой области группе лиц сообщили о подозрении за реализацию фальсифицированного алкоголя

В Хмельницкой области группе лиц сообщили о подозрении за реализацию фальсифицированного алкоголя

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Хмельницкой области сообщили о подозрении трем членам организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированный алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

"Установлено, что трое жителей области, с целью незаконного изготовления, хранения и последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков под видом водки и коньяка, под подпольный цех оборудовали гаражное помещение на территории домовладения одного из них", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, обеспечив систематическое изготовление фальсификата, расфасованного в ПЭТ-бутылки различной емкости без марок акцизного налога, осуществляли его сбыт жителям области.

При проведении ряда санкционированных обысков следователями обнаружено и изъято более 1400 литров незаконно изготовленного алкоголя.

Также в ходе обыска изъято оборудование, сырье и тару для незаконного изготовления и розлива алкогольных напитков.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Валерий Мушинский, пока уличенным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 (незаконное изготовление алкогольных напитков, хранение с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, их транспортировка, а также сбыт, совершенные организованной группой лиц) УК Украины.

Стороной обвинения проводится комплекс мероприятий, направленных на завершение досудебного расследования.

Напомним, в Чернигове и в Харьковской области СБУ разоблачила и прекратила подпольное производство, продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции.

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