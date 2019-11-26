У двох областях вилучили контрафактного алкоголю на 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Чернігові та на Харківщині СБУ викрила та припинила підпільне виробництво, продаж великих партій небезпечної для життя й здоров'я громадян контрафактної алкогольної продукції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Кілька мешканців Чернігова організували на території орендованих складських приміщень та у власних домогосподарствах два цехи з виробництва фальсифікованого алкоголю. Сурогат зловмисники виготовляли із сировини сумнівної якості в антисанітарних умовах. Готову продукцію під виглядом відомих вітчизняних та іноземних брендів продавали приватним особам через інтернет та до закладів роздрібної торгівлі регіону", - сказано у повідомленні.
За даними СБУ, товар замовникам доставляли особисто та через кур'єрів. За попередніми підрахунками щомісяця зловмисники збували контрафакту на майже 9 мільйонів гривень. Під час п'яти обшуків, проведених за місцями виготовлення та зберігання підробок, правоохоронці вилучили 3,5 тонни спирту невідомого походження, готовий до збуту сурогат, тару, виробниче обладнання. За цінами чорного ринку вартість контрафакту становить понад мільйон гривень.
Така ж схема діяла і на Харківщині. Двоє мешканців Чугуєва налагодили у гаражі одного із зловмисників підпільне виробництво псевдоелітного алкоголю. Продавали товар за готівку до торговельних точок та закладів громадського харчування. У ході обшуку за місцем виробництва та зберігання підробок вилучено понад 4 тонни спирту, пластикові пляшки, підроблені етикетки, "виробниче" обладнання. Вартість знахідки – понад півмільйона гривень за тіньовими розцінками.
За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин оборудок та постачальників спирту.
Нагадаємо, на Вінниччині вилучили більше 30 тонн контрафактного алкоголю.