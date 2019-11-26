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В двух областях изъяли контрафактный алкоголь на 1,5 млн гривен

В двух областях изъяли контрафактный алкоголь на 1,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 17174 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Чернигове и в Харьковской области СБУ разоблачила и прекратила подпольное производство, продажу крупных партий опасной для жизни и здоровья граждан контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Несколько жителей Чернигова организовали на территории арендованных складских помещений и в собственных домохозяйствах два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. Суррогат злоумышленники изготовляли из сырья сомнительного качества в антисанитарных условиях. Готовую продукцию под видом известных отечественных и иностранных брендов продавали частным лицам через интернет и в учреждения розничной торговли региона", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, товар заказчикам доставляли лично и через курьеров. По предварительным подсчетам ежемесячно злоумышленники сбывали контрафакт почти 9 миллионов гривен. Во время пяти обысков, проведенных по местам изготовления и хранения подделок, правоохранители изъяли 3,5 тонны спирта неизвестного происхождения, предназначенный для сбыта суррогата, тару, производственное оборудование. По ценам черного рынка стоимость контрафакта составляет более миллиона гривен.

Такая же схема действовала и на в Харьковской области. Двое жителей Чугуева наладили в гараже одного из злоумышленников подпольное производство псевдоэлитного алкоголя. Продавали товар за наличные в торговые точки и заведения общественного питания. В ходе обыска по месту производства и хранения подделок изъято свыше 4 тонн спирта, пластиковые бутылки, поддельные этикетки, "производственное" оборудование. Стоимость находки - более полумиллиона гривен по теневым расценкам.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств сделок и поставщиков спирта.

Напомним, в Винницкой области изъяли более 30 тонн контрафактного алкоголя.

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