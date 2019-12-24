В Сумской области осудят группу лиц, которая изготавливала и продавала алкофальсификат "в промышленных масштабах"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киевской области житель столицы организовал деятельность подпольного цеха, затем в "бизнеса" привлек еще троих человек. Производимую продукцию они реализовывали по всей Украине, в том числе и в Сумской области, где их деятельность пресекли правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"За надлежащего процессуального руководства прокуратуры сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области завершено следствие в отношении четырех человек, которые занимались незаконным производством и реализацией алкогольных напитков и этилового спирта в промышленных масштабах (ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 204 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, организовал деятельность подпольного цеха, который функционировал в Киевской области, житель столицы. Он лично осуществлял приобретение сырья, занимался поиском клиентов. В дальнейшем к противоправной деятельности мужчина привлек еще трех человек. Готовую продукцию реализовывали с помощью службы доставки по всей Украине, в частности в Сумскую область.

Незаконную деятельность лиц пресекли правоохранители Сумской области в мае 2019 года. Тогда во время обыска в подпольном цехе было обнаружено и изъято оборудование, которое обеспечивает массовое производство подакцизной продукции, около 5000 литров спирта и 400 литров готового алкоголя, который, согласно выводам экспертизы, представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Всего выявлено товарно-материальных ценностей на сумму около 3 млн грн.

Всем четырем грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Напомним, в Хмельницкой области сообщили о подозрении трем членам организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированный алкоголь.

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