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Поліція вилучила 12 тонн спирту в Харкові

Поліція вилучила 12 тонн спирту в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові поліція вилучила 12 тонн спирту. Алкоголь поліцейські виявили під час заходів з протидії нелегальному обігу спирту та лікеро-горілчаних виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Напередодні співробітники слідчого управління, відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області та Шевченківського відділу поліції на вулиці Букова виявили гаражний бокс, в якому незаконно здійснювався розлив спирту. Під час огляду поліцейські виявили та вилучили 12 тонн рідини.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Наразі встановлюються особи, причетні до цього факту.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть осіб, які виготовляли і продавали алкофальсифікат "у промислових масштабах".

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