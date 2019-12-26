Поліція вилучила 12 тонн спирту в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові поліція вилучила 12 тонн спирту. Алкоголь поліцейські виявили під час заходів з протидії нелегальному обігу спирту та лікеро-горілчаних виробів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Напередодні співробітники слідчого управління, відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області та Шевченківського відділу поліції на вулиці Букова виявили гаражний бокс, в якому незаконно здійснювався розлив спирту. Під час огляду поліцейські виявили та вилучили 12 тонн рідини.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Наразі встановлюються особи, причетні до цього факту.
Нагадаємо, на Сумщині судитимуть осіб, які виготовляли і продавали алкофальсифікат "у промислових масштабах".