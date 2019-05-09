Полиция открыла уже пять производств за нарушения на 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"По состоянию на 14:00 9 мая на территории государства зарегистрировано 33 резонансных события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве", - говорится в сообщении.
Из них 13 сообщений касаются использования "георгиевской ленточки", указали правоохранители. По ним составлены административные протоколы.
"По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрировано 15 событий. По 5 сообщениям сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). 4 из них в Днепропетровской области и 1 - в Одесской", - сообщили в МВД.
Напомним, в полиции Киева рассказали о нарушениях во время мероприятий 9 мая.