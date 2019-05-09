Поліція відкрила вже п'ять проваджень через порушення на 9 травня

КИЇВ. 9 травня. УНН. Станом на 14:00 поліція зареєструвала п'ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС України.