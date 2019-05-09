Поліція відкрила вже п'ять проваджень через порушення на 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Станом на 14:00 поліція зареєструвала п'ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
"Станом на 14:00 9 травня на території держави зареєстровано 33 резонансні події. Найбільше – у Дніпропетровській, Миколаївській областях та місті Києві", - йдеться у повідомленні.
З них 13 повідомлень стосуються використання "георгіївської стрічки", вказали правоохоронці. За ними складені адміністративні протоколи.
"За фактом використання іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпу та молоту) зареєстровано 15 подій. За 5 повідомленнями відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 436 КК України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). 4 з них у Дніпропетровській області та 1 – у Одеській", - повідомили у МВС.
Нагадаємо, у поліції Києва розповіли про порушення під час заходів 9 травня.