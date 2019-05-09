У поліції Києва розповіли про порушення під час заходів 9 травня

КИЇВ. 9 травня. УНН. У столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки. Про це журналістам сказав начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.