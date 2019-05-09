У поліції Києва розповіли про порушення під час заходів 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки. Про це журналістам сказав начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"У нас є три особи, які були доставлені до районного управління: одна запрошена, двоє доставлено. (Було складено – ред.) два адміністративних протоколи за використання забороненої символіки", - сказав Крищенко.
За його словами, на теперішній час у Києві ситуація залишається спокійною.
"Жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми, георгієвські стрічки на дітях. Одна жінка також була запрошена до районного управління перед початком акції. У нас була інформація, що у неї – елементи одягу з георгіївськими стрічками", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, у поліції Дніпропетровської області сьогодні задокументували 2 факти поширення комуністичної символіки.