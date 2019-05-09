Чоловік вивісив на паркані прапор з забороненою символікою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В поліції Дніпропетровської області задокументували 2 факти поширення комуністичної символіки. У першому випадку чоловік вивісив на паркані прапор із зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки. У другому - мешканець Кривого Рогу мав з собою листівку із зображенням символів тоталітарного режиму, передає УНН з посиланням на поліцію області.
Кримінальне правопорушення зафіксовано 9 травня у Саксаганському районі м. Кривий та у смт. Кринички Дніпропетровської області.
Так, у м. Кривий Ріг у 45-річного чоловіка було виявлено листівку із зображенням символів тоталітарного режиму.
У смт. Кринички у приватному секторі 60-річний місцевий житель на паркані своєї оселі вивісив червоний прапор із зображенням серпа, молота та п’ятикутної зірки. Для встановлення всіх обставин подій на місце виїхали слідчо-оперативні групи. Предмети із забороненою символікою вилучені.
За даними фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадаємо, у Кривому Розі складено перший адмінпротокол за георгієвську стрічку.