Мужчина вывесил на заборе флаг с запрещенной символикой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В полиции Днепропетровской области задокументировали 2 факта распространения коммунистической символики. В первом случае мужчина вывесил на заборе флаг с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды. Во втором - житель Кривого Рога имел с собой открытку с изображением символов тоталитарного режима, передает УНН со ссылкой на полицию области.
Уголовное преступление зафиксировано 9 мая в Саксаганском районе Кривого Рога и в пгт. Кринички Днепропетровской области.
Так, в г. Кривой Рог у 45-летнего мужчины было обнаружено открытку с изображением символов тоталитарного режима.
В пгт. Кринички в частном секторе 60-летний местный житель на заборе своего дома вывесил красный флаг с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды. Для установления всех обстоятельств событий на место выехали следственно-оперативные группы. Предметы с запрещенной символикой удалены.
По данным фактам решается вопрос об открытии уголовных производств по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в Кривом Роге составлен первый админпротокол по георгиевской ленте.