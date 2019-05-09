В полиции Киева рассказали о нарушениях во время мероприятий 9 мая

"У нас есть три человека, которые были доставлены в районное управление: один приглашен, двое доставлены. (Было составлено - ред.) два административных протокола за использование запрещенной символики", - сказал Крищенко.

По его словам, в настоящее время в Киеве ситуация остается спокойной.

"Женщина с портретом Сталина пожилого возраста, одна женщина с детьми, георгиевские ленты на детях. Одна женщина также была приглашена в районное управление перед началом акции. У нас была информация, что у нее - элементы одежды с георгиевскими лентами", - отметил он.

Как сообщал УНН, в полиции Днепропетровской области сегодня задокументировали 2 факта распространения коммунистической символики.