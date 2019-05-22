Полиция открыла производство по факту нападения на представителя "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на представителя "Нацкорпусу" в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция принимает все необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщал УНН, полиция проверяет информацию о нападении на представителя "Нацкорпусу".
Напомним, вчера, 21 мая, в пресс-службе "Нацкорпуса" сообщили о покушении на их представителя Игоря Блохина. Ему кастетами проломили голову в трех местах.