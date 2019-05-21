У “Нацкорпусі” заявили про замах на їхнього представника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні у Харкові вчинено замах на представника “Нацкорпусу” Ігора Блохіна. Йому кастетами проломили голову у трьох місцях. Про це повідомляє прес-служба Національного корпусу.
“Сьогодні вранці під час прогулянки з собакою на нашого активіста Ігоря Блохіна скоїли напад. Ігор — голова ініціативної групи підприємців ринку ТЦ „Барабашово“. Двоє невідомих підступно напали на нашого побратима, кастетами проломивши голову Ігоря в трьох місцях”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, за замах на активіста у міста Кам’янське Дніпропетровської області затримали двох чоловіків.