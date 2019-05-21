В "Нацкорпусе" заявили о покушении на их представителя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня в Харькове совершено покушение на представителя "Нацкорпуса" Игоря Блохина. Ему кастетами проломили голову в трех местах. Об этом сообщает пресс-служба Национального корпуса.
"Сегодня утром во время прогулки с собакой на нашего активиста Игоря Блохина совершили нападение. Игорь - председатель инициативной группы предпринимателей рынка ТЦ "Барабашово". Двое неизвестных коварно напали на нашего собрата, кастетами проломив голову Игоря в трех местах", - говорится в сообщении.
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Напомним, за покушение на активиста в города Каменское Днепропетровской области задержали двух мужчин.