Поліція відкрила провадження за фактом нападу на представника “Нацкорпусу”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на представника “Нацкорпусу” у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Наразі поліція вживає всі необхідні заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
Як повідомляв УНН, поліція перевіряє інформацію про напад на представника “Нацкорпусу”.
Нагадаємо, вчора, 21 травня, у прес-службі “Нацкорпусу” повідомили про замах на їхнього представника Ігора Блохіна. Йому кастетами проломили голову у трьох місцях.