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Поліція відкрила провадження за фактом нападу на представника “Нацкорпусу”

Поліція відкрила провадження за фактом нападу на представника “Нацкорпусу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на представника “Нацкорпусу” у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

“Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція вживає всі необхідні заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляв УНН, поліція перевіряє інформацію про напад на представника “Нацкорпусу”.

Нагадаємо, вчора, 21 травня, у прес-службі “Нацкорпусу” повідомили про замах на їхнього представника Ігора Блохіна. Йому кастетами проломили голову у трьох місцях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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